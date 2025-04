Kallas: ‘nessun Paese UE vada a Mosca per la Giornata della Vittoria’

Kallas: Paesi UE o candidati non vadano a Mosca il 9 maggio per la Giornata della Vittoria

di Marinella Mondaini – La rappresentante della Diplomazia armata europea Kaja Kallas promette di punire i Paesi dell’UE e i Paesi candidati all’UE se andranno a Mosca per celebrare la Giornata della Vittoria il 9 Maggio.

-È stato discusso e dichiarato molto chiaramente da vari Stati membri che qualsiasi partecipazione alla Parata del 9 maggio – alle celebrazioni a Mosca – non sarebbe stata presa alla leggera dalla parte europea, dato che la Russia sta attualmente conducendo una guerra su larga scala in Europa.

– Vitaliy Sizov, della TV ucraina le domanda:

“Avete un’idea di quali Paesi o candidati dell’UE hanno in programma di visitare Mosca il 9 maggio?”.

Kallas: ” Grazie. Abbiamo detto chiaramente che non vogliamo che nessun Paese candidato partecipi agli eventi del 9 maggio a Mosca. Il messaggio è stato chiaro” – ha detto la russofoba Kallas.

Non rimane che sperare che questo regime fascista dittatoriale Ue cada al più presto per il bene dell’umanità.

www.osservatoriosullalegalita.org