Klaus Schwab si dimetterà dalla presidenza del WEF

Il fondatore Klaus Schwab si dimetterà dalla carica di presidente del World Economic Forum

(Reuters) – Il fondatore del World Economic Forum Klaus Schwab “inizierà il processo” di dimissioni dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione, ha detto giovedì a Reuters un portavoce dell’istituzione con sede a Ginevra.

Schwab ha detto che il forum, che convoca incontri annuali nella località svizzera di Davos, deve recuperare il suo “senso di missione” dopo un periodo di turbolenza, ha riferito per primo il Financial Times, citando una lettera ai membri del consiglio di amministrazione e la conferma di due persone a conoscenza della situazione.

Non ha fornito una tempistica per la sua partenza dall’organizzazione, ma il WEF ha affermato in una dichiarazione al FT che il processo dovrebbe essere completato entro gennaio 2027.

Schwab rimarrà in questo ruolo fino a quando non verrà nominato un successore, ha detto a Reuters il portavoce del WEF, senza fornire una tempistica.

L’anno scorso, Schwab ha detto che l’anno prossimo avrebbe lasciato le funzioni esecutive a un team guidato da Borge Brende dopo 55 anni al forum. Brende era un ex ministro degli esteri della Norvegia ed è presidente del WEF dal 2017.

“È anche finanziariamente molto ben equipaggiato grazie a una gestione finanziaria di successo sin dal suo inizio”, ha detto Schwab del forum al FT.

“Ciò che è essenziale ora dopo la confusione degli ultimi mesi è recuperare il nostro senso della missione“, ha detto, senza specificare se il sovvertimento a cui si riferiva fosse una risposta al secondo mandato presidenziale di Donald Trump o un’indagine sul WEF, ha aggiunto il rapporto.

L’anno scorso il Wall Street Journal ha riferito che il consiglio del WEF stava lavorando con uno studio legale per indagare sulla cultura del suo posto di lavoro, dopo che il giornale ha riportato accuse di una cultura di molestie e discriminazione all’interno dell’organizzazione. Il mese scorso, il WEF ha affermato che gli avvocati esterni assunti per svolgere un’indagine sulle accuse non hanno riscontrato alcuna violazione della legge e non hanno corroborato le accuse di cattiva condotta contro Schwab, ha riportato il FT.