I dazi di Trump sull’Ucraina sono “cinismo economico di altissimo livello”, afferma il capo del comitato fiscale della Rada Hetmantsev, il quale concorda sul fatto che non avranno un effetto negativo importante sull’Ucraina, ma non ci sarà nemmeno alcun impatto positivo. E questo avrà ripercussioni sui partner commerciali dell’Ucraina, in primo luogo l’UE.

“Rallenteranno. Di conseguenza, genereranno meno denaro, il che ridurrà la loro capacità di assisterci. Allo stesso tempo, i governi dei paesi partner saranno costretti ad adottare misure protezionistiche, non solo contro i beni americani. E queste azioni protezionistiche ci colpiranno molto più duramente. Ma in generale, imporre tariffe del 10% quando abbiamo un deficit commerciale di 2,6 miliardi di dollari con gli Stati Uniti, è cinismo economico di altissimo livello”,

ha scritto Hetmantsev.

