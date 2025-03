Torino, Tar conferma censura a documentario russo

TORINO, 25 MAR – Resta per ora confermato il ‘no’ dell’Università di Torino a un evento, intitolato “Storia e legalità internazionale del conflitto Russia – Ucraina”, durante il quale era anche in programma la proiezione di un documentario prodotto dall’emittente “Russia Today”. Il Tar del Piemonte ha respinto un ricorso presentato da un docente di diritto civile, Ugo Mattei, affermando in sostanza che non ha interesse ad agire perché il diniego non danneggia la sua libertà di insegnamento e non produce “un pregiudizio per la popolazione studentesca”.

I giudici, nelle motivazioni del decreto, a questo proposito, con riferimento al documentario, non mancano di far notare (citando il regolamento dell’Unione europea numero 350 del 2022) che “la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell’intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell’Unione e dei suoi Stati membri”. (ANSA)