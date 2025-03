Milano, tre marocchine si sfidano a colpi di taglierino: due sono gravi

Una violenta rissa è scoppiata nella tarda serata di domenica 23 marzo in via dei Cinquecento, nel quartiere Corvetto di Milano

Il motivo del litigio sarebbe legato a un video pubblicato su TikTok, che avrebbe scatenato tensioni tra le protagoniste. Intorno alle 22:30, una volante della polizia di passaggio ha notato tre donne che si picchiavano violentemente in strada, sporche di sangue e in evidente stato di agitazione. Una di loro impugnava un taglierino, aumentando la pericolosità della situazione.

L’intervento della polizia e del 118

All’arrivo degli agenti, la situazione era già degenerata. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica. Il bilancio è di due ferite gravi: si tratta di due sorelle di origini marocchine di 32 e 30 anni, residenti in via Voltri alla Barona. La sorella maggiore è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Giuseppe con tagli al polso sinistro e lesioni ai tendini, oltre a escoriazioni ed ematomi sul corpo e ferite superficiali sulla guancia. La sorella minore è stata invece ricoverata al Policlinico, dove le sono stati applicati 70 punti di sutura per una profonda ferita al braccio. La terza donna coinvolta, una 27enne connazionale proveniente da Vigevano, non ha riportato ferite gravi ed è stata medicata sul posto senza necessità di ricovero.

Il motivo del litigio: un video pubblicato su TikTok

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata dopo un confronto fallito tra le due sorelle e la 27enne. Le tre donne si sarebbero incontrate in via dei Cinquecento, dove la ragazza arrivata da Vigevano era scesa da un bus. La discussione, originata da un video pubblicato su TikTok in cui una delle due sorelle veniva offesa, è rapidamente degenerata in violenza fisica. Una delle donne, nel tentativo di sfuggire alla polizia, ha persino cercato di nascondersi all’interno dell’auto della volante, ma è stata immediatamente fermata dagli agenti.

Le tre protagoniste della rissa sono state arrestate per rissa e portate in questura per ulteriori accertamenti. La presenza di un’arma da taglio, il taglierino trovato in mano a una delle donne, potrebbe aggravare la posizione legale delle arrestate.

www.tgcom24.mediaset.it