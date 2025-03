UE, Weber: ‘preoccupato che Salvini e patrioti ammirino Trump’

“Bisogna smettere di seguire i populisti. In questo momento storico basta con le accuse e agiamo insieme. L’amministrazione americana è per definizione il nostro partner. Ma tutti capiscono che l’amministrazione Trump è una sfida per noi. E io sono preoccupato che Salvini e gli altri patrioti ammirino Trump, perché Trump ora vuole imporre i dazi contro i prodotti europei”.

Lo ha affermato Manfred Weber, presidente del Partito popolare europeo, ai microfoni di ‘Agorà weekend, su Raitre. “L’Unione europea è sotto pressione e la Russia ha cambiato la sua economia in un’economia di guerra: spende l’8% del suo Pil in difesa. Questo significa che dobbiamo preparaci al peggior scenario, per evitarlo”. (Adnkronos)