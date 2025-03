Moratti (FI): “manifesto di Ventotene bussola per il futuro”

“Il Manifesto di Ventotene è un pilastro della costruzione europea, una visione di integrazione e collaborazione nata in un momento storico drammatico. Ritengo fondamentale preservarne lo spirito originario e attualizzarlo alle sfide di oggi, senza strumentalizzazioni politiche”. Lo dice Letizia Moratti, esponente di Forza Italia, in un’intervista al Corriere della Sera alla vigilia dell’appuntamento convocato a Milano da Forza Italia Giovani proprio sull’Europa.

“Le dichiarazioni della premier sottolineano una lettura critica del percorso europeo attuale rispetto alle idee dei fondatori: è un dibattito legittimo. Ma non dobbiamo dimenticare che l’Ue ha garantito decenni di pace e sviluppo frenando i nazionalismi. Sono in sintonia con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha più volte ricordato l’importanza del Manifesto come bussola per il futuro dell’Europa. Un’Europa più forte, coesa e solidale”.

rainews.it – foto Ansa