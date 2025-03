Mattarella: “danni all’Italia da protezionismi immotivati”

Roma, 22 marzo 2025 – “Nuove nubi sembrano addensarsi all’orizzonte, portatrici di protezionismi immotivati, di chiusura dei mercati dal sapore incomprensibilmente autarchico, che danneggerebbero in modo importante settori di eccellenza come quelli del vino e dell’olio”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenuto al 44esimo Forum della cultura dell’olio e del vino della Fondazione italiana Sommelier in corso a Roma.

“Commerci e interdipendenza sono elementi di garanzia della pace. Nella storia la contrapposizione tra mercati ostili ha condotto ad altre piu’ gravi forme di conflitto. I mercati aperti producono una fitta rete di collaborazioni che, nel comune interesse, proteggono la pace”. ANSA