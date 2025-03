Morte David Rossi: nuova perizia su orologio e ferite nel polso

“Conferiremo un incarico ai consulenti tenente colonnello dei Ris di Roma, Adolfo Gregori, e al medico legale, Robbi Manghi, per una perizia a quattro mani sull’orologio che indossava David Rossi, trovato distante dal corpo, e sulle ferite riportate dallo stesso sul polso”. Lo ha detto Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte dell’ex capo comunicazione di Mps (Banca Monte dei Paschi di Siena) avvenuta il 6 marzo 2013 a seguito della caduta dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni.

Le ferite riscontrate sul polso

“L’orologio, composto in maniera distaccata dalla cassa e dal cinturino, ci sarà messo a disposizione dai familiari di Rossi; vogliamo approfondire le tipologie di legami che potrebbero esserci con le ferite riscontrate sul polso, se siano state causate da caduta, sfregamento o contusione” ha aggiunto Vinci.

Le dichiarazioni di Correa ai magistrati

“La sorella di Villanova Correa ci ha risposto di non sapere nulla e di non voler deporre, la commissione valuterà se richiedere l’accompagnamento coattivo” ha poi aggiunto Vinci in riferimento alla richiesta rivolta, e negata, alla familiare di Correa di poter essere ascoltata in riferimento “al comportamento o a cose conosciute dal fratello”. Correa, attualmente in carcere per omicidio di una prostituta a Siena, aveva riferito ai pm di Genova di conoscere gli autori dell’omicidio di Rossi salvo scegliere poi il silenzio di fronte alla commissione che aveva chiesto di ascoltarlo.

