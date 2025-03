Roma, armato di spranga spacca motorini in sosta: denunciato ucraino

Un 50enne ucraino, senza dimora, è stato individuato dai carabinieri, che lo hanno denunciato

Si aggirava in strada con una spranga di ferro, con cui ha colpito alcuni motorini in sosta in via Vicenza. La segnalazione al 112 indicava la presenza di un uomo che, nella zona di Castro Pretorio, si era accanito contro alcuni ciclomotori. Così, sul posto sono giunti i militari della stazione Roma Casal Bertone, che hanno pizzicato il 50enne mentre stava danneggiando parabrezza e carrozzeria di quattro mezzi.

Una volta disarmato, l’uomo è stato messo in sicurezza e accompagnato in caserma. La spranga è stata sequestrata e il 50enne denunciato.

