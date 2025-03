Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola in un agguato

Omicidio ieri in serata a Napoli, in un agguato è morto Emanuele Durante, 20 anni

L’omicidio è avvenuto in via Santa Teresa degli scalzi intorno alle 18:30, mentre il ragazzo si trovava in sella ad uno scooter. Il corpo della vittima è stato poi lasciato da ignoti all’ospedale Pellegrini. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e dei militari della compagnia Stella impegnati nel ricostruire la dinamica dei fatti. Emanuele Durante era cugino di secondo grado di Annalisa, l’incolpevole vittima di una guerra di camorra uccisa nel 2004 a Forcella a soli 14 anni.

La vittima dell’agguato è Emanuele Durante, che ha compiuto 20 anni l’1 marzo. Il giovane era in sella ad uno scooter nei pressi di stazione di rifornimento di carburanti quando è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che hanno fatto fuoco. L’omicidio è accaduto intorno alle 18:30 e a quell’ora via Santa Teresa degli Scalzi era particolarmente affollata. Il nonno di Emanuele è il fratello del padre di Annalisa Durante.

Troppo gravi le ferite riportate

Qualche minuto dopo è giunto all’ospedale “Pellegrini” di Napoli dove i medici del pronto soccorso non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. L’agguato è avvenuto in una delle strade più trafficate della città perché da Capodimonte e dalla zona collinare conduce al centro storico. A quell’ora, infatti, erano decine le auto in coda nel traffico cittadino dirette verso il centro. L’azione sarebbe stata fulminea. Forse gli assassini stavano seguendo Emanuele e avrebbero approfittato del fatto che il giovane (era lui alla guida? anche questo è da accertare) avrebbe rallentato all’altezza di un distributore di benzina, forse con l’intenzione di fare rifornimento. È qui che è stato aperto il fuoco. Imprecisato al momento il numero dei colpi che sono stati esplosi.

Chi era Annalisa Durante

Emanuele era figlio di un cugino di Annalisa Durante: il padre di quest’ultima è fratello del nonno di Emanuele. I due non si sono mai conosciuti: Annalisa Durante è stata uccisa un anno prima che lui nascesse. Emanuele Durante aveva precedenti per rapina e al momento non si esclude che fosse inserito in contesti di criminalità organizzata. Annalisa Durante era la ragazza di 14 anni uccisa nel 2004 nel quartiere di Forcella, vittima innocente di camorra, finita suo malgrado al centro di una sparatoria. Ed Annalisa è diventata negli anni il simbolo del riscatto di un quartiere, quello di Forcella, una volta roccaforte della famiglia Giuliano, che ha deciso di voltare pagina.

