Cpr Gradisca, migranti incendiano materassi per protesta

TRIESTE, 16 MAR – Incendi ed episodi di autolesionismo hanno caratterizzato la notte tra venerdì e sabato al Centro permanenza per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo con ore di tensione. Lo scrivono i quotidiani del Gruppo Nem oggi in edicola riprendendo una denuncia del canale No ai Cpr, contrario alle strutture di detenzione amministrativa ed espulsione.

Due cittadini stranieri trattenuti all’ex caserma Polonio di via Udine avrebbero tentato di avvelenarsi bevendo candeggina. Episodio smentito dalla Questura di Gorizia che parla di ingestione “solamente simulata” nel tentativo di “ottenere un ricovero in ospedale e da lì tentare l’allontanamento”.

Secondo il canale, inoltre, due uomini sarebbero rimasti per ore distesi sotto la pioggia nel cortile della loro cella-gabbia, in attesa di soccorsi. A quel punto altre persone chiuse nel Cpr hanno acceso fuochi bruciando i materassi e invocando aiuto. Secondo la Questura, riportano i quotidiani Nem, non ci sono stati ritardi nei soccorsi e i due ospiti sono stati portati in ospedale e dimessi poco dopo. (ANSA).