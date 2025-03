“Il grande risveglio”. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 15 marzo 2025

“IL GRANDE RISVEGLIO – UN ALTRO MONDO E’ POSSIBILE”

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna questa sera, sabato 15 marzo 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Ospiti: Tiziana Alterio, giornalista scrittrice

Paolo Cassina, regista

Questo film racconta, per la prima volta, il Grande Risveglio che sta avvenendo e lo fa portando alla luce storie entusiasmanti di cambiamento e di coraggio, quel coraggio che conduce a sperimentare la gioia dell’esistenza.

Siamo al punto di rottura tra un sistema di potere non più sostenibile e un Nuovo Mondo che sta cercando di emergere.

In questi particolari cambiamenti epocali, alcuni uomini e donne, come fari nella notte, illuminano e percorrono coraggiosamente altri sentieri per l’intera Umanità. Il loro fuoco ardente travolge coloro che sono pronti a salpare verso la scoperta di un incredibile e affascinante Nuova Umanità, dove l’impossibile diventa possibile.

Una nuova visione si sta imponendo con determinazione, il cui punto di partenza è una riconnessione profonda con sé stessi, gli altri e la Madre Terra. Racconteremo le storie di una minoranza che si fa “avanguardia” e che sarà ricordata per il coraggio e la capacità di immaginare e costruire alternative al modello dominante. Ma racconteremo anche il risveglio spirituale, poiché la prima grande rivoluzione è sempre interiore, poi seguono le altre che si manifestano nelle azioni concrete.