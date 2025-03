Bmw, utili in calo del 37%

BERLINO, 14 MAR – Anche Bmw risente delle difficoltà del settore e deve fare i conti, nel 2024, con un calo degli utili a 7,7 miliardi, una flessione del 37%. (ANSA)

Volkswagen, utile in calo del 30%

Nel 2024 l’utile di Volkswagen è calato significativamente, con il 30,6% di profitti in meno rispetto al 2023, anno di profitti record in tutto il settore. Le consegne sono pari a 9 milioni di veicoli, in calo del 3,5% rispetto ai 9,4 milioni dell’anno precedente.

Calano del 30,3% a 3,6 miliardi gli utili di Porsche che annuncia il taglio di 4.000 posti di lavoro

Come per la casa madre Volkswagen, la casa auto punta alla riduzione dei costi pianificando anche ulteriori tagli. Le vendite sono diminuite del 3% e si temono vendite ancora più basse quest’anno, con le incertezze sul fronte dei dazi e delle vendite in Cina.