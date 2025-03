Governo: 50 milioni per smantellamento campo rom Scampia e riqualificazione a Secondigliano

Oltre 50 milioni di euro per lo smantellamento e la bonifica ambientale del campo rom di Scampia e per gli interventi di riqualificazione a Secondigliano

Per riqualificare le periferie a rischio “abbiamo individuato le risorse, 180 milioni di euro dai Fondi di Sviluppo e di Coesione, e costruito un meccanismo per individuare, insieme, le iniziative da portare avanti. Concentrandoci, in particolare, sugli interventi di riqualificazione delle periferie e su ciò che fosse più utile per dare una risposta ai bisogni concreti delle famiglie e dei più giovani”.

Così, secondo quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni, nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi per fare il punto sulla definizione del Piano straordinario previsto dal decreto Caivano-bis. La presidente del Consiglio ha passato in rassegna i vari progetti.

Tra questi ci sono fondi destinati anche a Napoli dove, ha proseguito, “ci concentreremo su Scampia e Secondigliano, e uno degli interventi più significativi che abbiamo intenzione di portare avanti è quello di sgomberare e bonificare l’area del campo rom di via Cupa Perillo a Scampia e di realizzare al suo posto un campo da rugby, da affidare alla gestione delle Fiamme Oro.

Rastrelli (Fdi): “Governo dimostra la sua estrema attenzione per Napoli”

“Ancora una volta, il governo nazionale dimostra la sua estrema attenzione nei confronti della città di Napoli, ponendo a disposizione del territorio napoletano risorse e strumenti per una definitiva rigenerazione sociale: l’ulteriore stanziamento finanziario, per oltre 50 milioni di euro, per lo smantellamento e la bonifica ambientale del campo rom di Scampia e per gli interventi di riqualificazione a Secondigliano, fornisce consistenza operativa alla intuizione politica del Piano periferie”.

Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli. “A fronte di questa ulteriore riprova della estrema attenzione per la città – conclude Rastrelli -, il sindaco Manfredi prenda atto che l’unica interlocuzione istituzionale di cui possa giovarsi il territorio è quella con il governo di Giorgia Meloni”.

