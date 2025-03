Parlamento UE: ok sostegno al piano per il riarmo

Via libera dal Parlamento europeo con 419 voti a favore, 204 contrari e 46 astenuti al testo sul Libro Bianco sul futuro della difesa europea che invita l’Ue ad agire con urgenza per garantire la propria sicurezza, chiede che le risposte ai rischi esterni siano “simili a quelle in tempo di guerra” e “accoglie con favore il piano ReArm Europe, proposto il 4 marzo 2025 dalla presidente della Commissione” Ursula von der Leyen.

Il Parlamento europeo ha inoltre respinto la proposta di Fratelli d’Italia per cambiare il nome al piano di riarmo proposto dalla Commissione europea. L’emendamento bocciato recitava: il Parlamento europeo “accoglie con favore il piano “ReArm Europe” in cinque punti proposto il 4 marzo 2025 dalla presidente della Commissione; sottolinea che il nome “ReArm Europe” rischia di essere fuorviante e troppo limitante per un piano che mira ad affrontare il rafforzamento della difesa europea in tutti i settori e gli ambiti, il che è essenziale per garantire la sicurezza dei nostri cittadini; chiede, a tal fine, che il piano sia rinominato ‘Defend Europe”. tgcom24.mediaset.it