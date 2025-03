Giovanni Toti indagato per truffa allo Stato

Sotto indagine anche l’assessore della Regione Liguria alla Protezione civile Giacomo Giampedrone

Secondo il Secolo XIX, la vicenda riguarda un contratto fatto con soldi pubblici a Davide Marselli, gestore dello stabilimento balneare San Marco di Ameglia. A Marselli sarebbe stato fatto prima un contratto da co.co.co, quindi da collaboratore, e poi da dipendente, senza però svolgere alcun lavoro.

L’avvocato di Toti, Stefano Savi, ha replicato alle indiscrezioni sull’inchiesta, dichiarando: “Il mio assistito è letteralmente trasecolato. Ogni presenza di Toti e della sua famiglia allo stabilimento balneare, frequentato da moltissimo tempo e negli ultimi anni sempre più sporadicamente, è stata regolarmente pagata dallo stesso Toti o da un suo familiare. Appare singolare che i pagamenti, per lo più effettuati con strumenti tracciabili, non siano stati riscontrati, considerando la mole di indagini che lo hanno coinvolto”.

Anche lo stesso Toti ha commentato la vicenda, difendendo il ruolo di Marselli: “Per quanto riguarda l’attività di supporto politico per cui Marselli era retribuito, ritengo sia stata svolta con scrupolo oltre che passione ed era nota a tutti. Inoltre, la posizione di staff politico ricoperta da Marselli, con un contratto ritenuto regolare dalla Regione, è analoga a quella di molte altre persone con incarichi simili. Non è chiaro quale sia la particolarità di questo rapporto, se non il fatto che Marselli fosse alle dipendenze di Giampedrone e fosse mio amico”.

