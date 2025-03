Risarcimento ai clandestini, Boldrini: ‘giudici non sono sottomessi a governo’

“I migranti trattenuti per nove giorni sulla nave Diciotti, ad agosto del 2018, dovranno essere risarciti perché il soccorso in mare è un dovere da parte di chiunque (infatti i clandestini erano sulla nave al sicuro, ndr). Un principio che Salvini, allora ministro degli Interni, si rifiutò di osservare costringendo delle persone già stremate da un viaggio pericolosissimo, salvate per di più da una nave dello Stato, a rimanere a bordo per mera propaganda politica.

Invece di continuare ad attaccare la magistratura, adesso anche la Cassazione, Salvini dovrebbe finalmente prendere atto che gli esseri umani godono di diritti fondamentali, incardinati nelle Convenzioni internazionali, che vanno sempre rispettati. Un concetto che ormai gli dovrebbe essere chiaro. Consigliamo alla presidente Meloni di non perdere di vista la divisione dei poteri e smetterla con le sue invettive che in questa occasione non risparmiano neanche la Cassazione: i giudici non sono sottomessi al Governo, se ne faccia una ragione”.

Lo afferma Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

(Adnkronos)