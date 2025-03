Von der Leyen: “dobbiamo trasformare l’Ucraina in un porcospino d’acciaio”

Dal vertice a Londra, la presidente della Commissione torna a ribadire l’esigenza di rafforzare la difesa e di aiutare Kiev a contrastare Mosca

L’Unione europea deve “urgentemente” riarmare e aiutare l’Ucraina a trasformarsi in un “porcospino d’acciaio” che risulti “indigesto per futuri invasori” come la Russia, ha dichiarato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a conclusione del vertice ad alta tensione a Londra a cui hanno partecipato 19 leader occidentali.

“Dobbiamo mettere l’Ucraina in una posizione di forza”, ha detto von der Leyen ai giornalisti riuniti fuori dalla Lancaster House. Il Paese deve avere “i mezzi per fortificarsi e rafforzarsi” e garantire la sua “sopravvivenza economica e la resilienza militare” nel breve e nel lungo termine.

Questi mezzi, ha spiegato, dovrebbero includere un continuo sostegno finanziario e militare da parte degli alleati e garanzie di sicurezza “complete” per salvaguardare un potenziale accordo di pace con la Russia. La presidente della Commissione non ha fornito dettagli sulle garanzie di sicurezza.

