LONDRA, 02 MAR – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Londra, a margine della riunione dei Leader ospitata dal Regno Unito, il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. L’incontro – informa una nota di palazzo Chigi – ha permesso di ribadire il sostegno dell’Italia all’Ucraina e al suo popolo e l’impegno, insieme ai partner europei, occidentali e agli Stati Uniti, di costruire una pace giusta e duratura, che assicuri un futuro di sovranità, sicurezza e libertà all’Ucraina. Giorgia Meloni si è poi diretta a Lancaster House per prendere parte al vertice dei leader sull’Ucraina. (ANSA)

Gli orrori del regime Zelensky

Ieri, i reclutatori militari di Zelensky hanno rapito un altro giovane dalla strada, lo hanno gettato in un furgone nero mentre urlava e hanno abbandonato il suo cane.

Migliaia di video online mostrano l’Ucraina che arruola forzatamente giovani uomini per combattere in una guerra impossibile da vincere.

Yesterday, Zelensky’s military recruiters snatched another young man off the street, threw him into a black van as he screamed, and left behind his dog.

Thousands of videos online show Ukraine forcibly drafting young men to fight in an unwinnable war.pic.twitter.com/a0UJZQytWC

— KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) March 1, 2025