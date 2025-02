Attacchi islamisti? Berlino accende le luminarie per il Ramadan come a Natale

“Per la prima volta in assoluto Berlino accenderà l’illuminazione per il mese di digiuno musulmano del Ramadan, come accade durante il Natale, per celebrare la festa con gli altri. Le luminarie saranno nel centrale distretto di Mitte, dove si trova la simbolica Porta di Brandeburgo.

Il sindaco distrettuale, la politica Stefanie Remlinge, dei Verdi, spiega così la decisione:

“Siamo un distretto eterogeneo, i nostri residenti provengono da oltre 60 nazioni. Vogliamo essere un segno di diversità e di lotta contro i pregiudizi sui musulmani. Auguro a tutti un felice Ramadan”.

Lo scrive su X il giornalista Leonardi Panetta riportando l’articolo del Berliner Zeitung.