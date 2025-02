Stati Generali Agricoltura e Sovranità Alimentare

Stati Generali dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare

“Sinergie Agroecologiche e Giustizia sociale. Un Nuovo Umanesimo per il Rinascimento Rurale”

Roma 16 marzo 2025 (h 10 -18)

Auditorium SSML Scuola Superiore di Mediazione Linguistica San Domenico

Biodiversità, recupero delle tradizioni, restauro dei paesaggi e innovazioni conservative

Al fine di tutelare la salute ambientale, la fertilità umana e dei terreni, insieme al benessere animale, garantire la sovranità agroalimentare e prevenire il dissesto idrogeologico.

Contrastare in primis Pesticidi e OGM, così come i cibi “sintetici” e gli insetti a tavola, che violano la dignità dei piccoli e medi agricoltori e del popolo italiano.

Per difendere la dieta mediterranea nei suoi principi ed alimenti tradizionali e territoriali

Incrementare il reddito agricolo e superare la drammatica “policrisi rurale” attraverso il paradigma di “Agroecologia e Giustizia sociale”

Nel rispetto dei Diritti Costituzionali inviolabili recentemente rafforzati, per le attuali e future generazioni, in una Repubblica fondata sul Lavoro.

Programma

Ore 10

Saluto di Adriana Bisirri, Rettrice dell’Università SSML Scuola Superiore di Mediazione Linguistica San Domenico Istituto di Grado Universitario

Presentazione dell’Evento a cura di Federico Fazzuoli, Autore televisivo

“Come i rami di una grande quercia”

ore 10,15 – I Sessione – Tutela del seme e rischio OGM

Pietro Perrino, Genetista CNR, già Direttore di Ricerca e tutore della Banca del Germoplasma di Bari

“Nuovi e vecchi OGM, insetti a tavola e cibi sintetici: tra riduzionismo scientifico ed ecologia dei geni, la necessità di bandire tecnologie pericolose per la salute e l’ambiente”

Prof. Salvatore Ceccarelli, già Docente ordinario di Genetica Agraria Università di Perugia

“Il fallimento evolutivo degli OGM e della genetica al servizio delle multinazionali. La rinascita rurale attraverso la ricerca partecipativa sulle antiche varietà dei territori”

Enrico Lucconi, già Direttore Asseme (Ass. Sementieri mediterranei)

“Il ricorso alla Corte Costituzionale ai fini del bando degli OGM, crimini contro l’Umanità”.

h 11,30 – II Sessione – Alimentazione e salute ambientale

Luigi Montano, Uroandrologo ASL Salerno – Presidente Ecofoodfertility

“Fertilità umana e Bio-marcatori riproduttivi, indicatori precoci della stato di salute ambientale territoriale. L’impatto dei contaminanti e i benefici della dieta MedEubiotica biologica mediterranea”

Prof. Federico Infascelli, Docente Ordinario di Ecologia della nutrizione, Università Federico II Napoli

“Siamo ciò che “mangiano”… Alimentazione animale e qualità alimentare bio-territoriale”

Massimiliano Bianco, Ricercatore ISPRA

“Indicatori e bio-indicatori della salute ambientale: evoluzione dell’impatto dei pesticidi nel trentennio di politiche agroambientali europee”

Giovanni Bazzocchi, Coordinatore tecnico del Centro Studi Agricoltura e Biodiversità in Ambiente Urbano Università di Bologna “Agroecologia Urbana, disinfestazioni ecologiche e tutela del verde pubblico”

Michele Monetta, Presidente UP Bio

“Educazione agroecologica ed alimentare, gruppi di acquisto e organizzazioni dei produttori biologici per una filiera diretta a partire dalle mense scolastiche”

Giovanna Sorbelli, Direttivo Italia Nostra Roma

“Il recupero produttivo giovanile degli antichi borghi e territori appenninici”

h 13,30 – III Sessione – Agroecologia “sinergica” applicata

Prof. Giovanni Burgio, Ordinario di Entomologia generale e applicata Università di Bologna

“In primis non nuocere. L’approccio agroecologico integrato per la tutela e lo sfruttamento della Biodiversità funzionale negli agroecosistemi”

Prof. Adamo Rombolà, Docente di Coltivazioni arboree – Università di Bologna

“Gestione del suolo e agro-forestazione per rigenerare la fertilità, i paesaggi agrari e contrastare gli eventi meteo-climatici”

Lorenzo Negri, Ricercatore Università di Bologna

“Agroecologia per un rinnovamento sostenibile delle coltivazioni erbacee e l’adattamento agli stress ambientali”

Riccardo Cornale, Responsabile campi sperimentali Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicoli”

“Assistenza tecnica, trasferimento d’innovazioni e fabbisogni di ricerca, nell’esperienza del Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli”

Giuseppe Mele, Esperto di formazione e divulgazione in agricoltura biologica, Alsia Basilicata Metaponto

Formazione tecnica e filiere dei mezzi tecnici biologici. Economie circolari territoriali e autoproduzione aziendale dei bio-fertilizzanti

h 15,30 – IV Sessione – Agroecologia Forense

Prof. Margherita Ciervo, Docente di Geografia Economico-Politica Università di Foggia

“Il disseccamento degli ulivi secolari e la questione Xylella in Puglia: dati e scenari”

Giuseppe Altieri, Agroecologo – Agernova

“Programmi di Sviluppo rurale agroecologici. Aspetti chiave in trent’anni di politiche UE, tra diritti e doveri”

Guido Bissanti, Coordinamento Agroecologia Sicilia

“La legge regionale Siciliana per l’Agroecologia”

Miguel A. Altieri, Agroecologo – Prof. Emerito di Agroecologia, Università di Berkeley – California

“Dalla tradizione…il futuro. Agroecologia, ultima speranza per un pianeta in policrisi”

Prof. Cesare Mirabelli, Presidente Emerito della Corte Costituzionale

“Il Principio di Precauzione di fronte ai diversi pareri scientifici e ai Diritti Costituzionali recentemente rafforzati”

Coordinatore scientifico Prof. Giuseppe Altieri

Moderatori: Federico Fazzuoli e Armando Manocchia

