Proteste anti UE in Bulgaria, von der Leyen: “scandaloso”

Manifestanti anti euro sono scesi ieri in piazza a Sofia, su invito del partito Revival (Vazrazhdane) contrario all’ingresso della Bulgaria nell’Eurozona e all’adozione dell’euro prevista per il 2026, hanno vandalizzato il palazzo della Commissione Ue, dando alle fiamme il portone di ingresso, lanciato delle uova e imbrattato i muri con della vernice. I dimostranti hanno anche dato fuoco ad una bandiera della Ue.

Il commento di Ursula von der Leyen.

“Scene scandalose a Sofia, dove il nostro ufficio dell’UE è stato vandalizzato. In Europa, esercitiamo il diritto di manifestare in modo pacifico. La violenza e il vandalismo non sono mai la risposta.”