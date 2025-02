Morto il figlio del senatore Occhiuto: è precipitato dall’ottavo piano

Terribile lutto per Mario Occhiuto, ex sindaco di Cosenza e senatore di Forza Italia. Nella notte è morto il figlio Francesco, di 30 anni

Iil giovane è deceduto a causa delle gravi ferite riportate dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 21 febbraio, poco dopo le ore 20.

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito. In un primo momento i sanitari avevano ipotizzato un trasferimento d’urgenza a Catanzaro in elisoccorso ma, dopo aver valutato il quadro clinico e le sue condizioni particolarmente gravi a causa delle ferite riportate, hanno deciso di provare a rianimarlo nella struttura ospedaliera di Cosenza tramite ventilazione meccanica assistita. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto alcune ore dopo, nonostante gli sforzi dei medici dell’ospedale cittadino dell’Annunziata.

Il giovane, oltre a essere il figlio del senatore di Forza Italia, è anche il nipote dell’attuale governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. Tutta la città si è stretta attorno alla famiglia della vittima. Francesco stava facendo il dottorato di ricerca all’università di Parma.

Da chiarire la dinamica della tragedia. Secondo una prima ricostruzione, Francesco si trovava a casa dei genitori quando all’improvviso è caduto dalla finestra dell’appartamento, situata all’ottavo piano. La salma si trova nell’obitorio di Cosenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pm della Procura di Cosenza, Mariangela Farro, intende valutare ogni aspetto per accertare l’esatta dinamica dei fatti. L’intera comunità cosentina è sgomenta e nelle ultime ore si erano diffuse sui social le preghiere e i messaggi di vicinanza alla famiglia del senatore.

