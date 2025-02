Scappa dalla polizia per 3 km e si schianta: arrestato ‘amico’ di Ramy e Fares

L’alt non rispettato. La fuga in due su uno scooter. L’incidente finale

MILANO – strana coincidenza, il fatto che il ragazzo fermato e arrestato per resistenza fosse stato in passato più volte controllato insieme a Farès Bouzidi e Ramy Elgalm, i due ragazzi coinvolti nell’inseguimento con i carabinieri a fine novembre, e finito con la morte del diciannovenne Ramy.

L’inseguimento al Corvetto venerdì mattina

È successo venerdì mattina a Milano. A inseguire questa volta è la polizia di Stato. La rincorsa inizia in via Bazzi e finisce in via San Dionigi, nel Corvetto a Milano. Lo scooter Honda Sh sul quale sono scappati per 3 chilometri è finito contro un’auto in sosta. Per fortuna non ci sono stati feriti ma uno dei due ragazzi inseguiti è riuscito a scappare a piedi. L’altro, un marocchino di 24 anni, è stato arrestato. Ha precedenti penali e non ha i documenti in regola. Ora è accusato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di collegare il ventiquattrenne a Farès Bouzidi e Ramy Elgalm. Erano stati controllati diverse volte insieme, si conoscevano. Una coincidenza che fa pensare, soprattutto per come si è arrivati all’arresto del ventiquattrenne.

www.milanotoday.it