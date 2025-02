Sfregiato con coltellata in faccia: arrestata gang di egiziani

Tutto è partito da un’aggressione brutale avvenuta fuori da un bar, che ha portato ad aprire un’ampia indagine e all’arresto di quattro egiziani accusati di rapina, lesioni aggravate e spaccio

L’aggressione risale a dicembre scorso, fuori dal bar Hemingway di Sesto San Giovanni, in piazza Marinai d’Italia che – pochi giorni fa – ha ricevuto la sospensione della licenza per 15 giorni. Un uomo egiziano si trovava nella parte esterna del locale, seduto a un tavolino con alcuni amici, quando è stato attaccato da un gruppo di persone. L’uomo ha riportato diverse ferite lacero contuse su tutto il corpo e un importante sfregio al volto: un taglio di 10 centimetri dal labbro all’orecchio sinistro.

Le indagini della polizia

La squadra investigativa del commissariato di Sesto ha aperto le indagini per risalire agli aggressori. Il gruppo, composto da quattro uomini tutti di origine egiziana, era dedito allo spaccio di droga, azioni violente in particolare con l’uso di armi bianche “volte a sancire il predominio delle proprie attività illecite nei confronti di altri connazionali all’interno della medesima piazza di spaccio”, spiegano i poliziotti in una nota.

L’ennesima aggressione

Grazie alle indagini, è stato accertato che i quattro fossero responsabili di una seconda aggressione, dopo la quale erano intervenuti gli agenti della polizia locale di Sesto San Giovanni. L’agguato risale ai primi giorni di gennaio, sempre ai danni di un cittadino egiziano che, nel tentativo di sfuggire al ‘commando’ era entrato in un negozio. Qui i malviventi avevano iniziato a picchiarlo con calci e pugni e avevano minacciato il gestore dell’esercizio commerciale. La vittima era stata ferita anche con una lama alla testa e agli arti.

Gli arresti e le perquisizioni

Il gip del Tribunale di Monza ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti e quattro i membri della gang, tra i 19 e i 35 anni. Tutti sono stati accompagnati presso il carcere di Monza. Contestualmente i poliziotti hanno perquisito le abitazioni, trovando in casa di uno di loro due panetti di hashish da 200 grammi e quasi 4mila euro in contanti.

Mahmoud Farid Fard

Tra gli arrestati c’è anche il 20enne Mahmoud Farid Fard, ospite alcune settimane fa al programma Dritto e rovescio su Rete 4. Il giovane aveva partecipato per parlare del caso di Ramy Elgaml. In quell’occasione aveva lanciato accuse ai carabinieri, raccontando di aver subìto un abuso da parte dei militari durante un controllo: “Mi hanno steso per terra, avevo in tasca 300 euro, volevano prendere i miei soldi”. Il conduttore della trasmissione, Paolo Del Debbio, si era dissiociato dalle dichiarazioni.

