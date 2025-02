Rutte: ‘coinvolgere Kiev nei negoziati di pace’

“Vediamo come la situazione ora evolve passo dopo passo, l’Ucraina deve essere coinvolta nei negoziati di pace”

BRUXELLES, 13 FEB – Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte. “Chiaramente ieri sono successe molte cose e si discuterà molto nei prossimi giorni e settimane. Ma c’è una convergenza: tutti vogliamo la pace e che Kiev sia nella migliore posizione possibile quando i negoziati inizieranno”, ha detto Rutte. “C’è anche accordo sul fatto che non ci debba essere una Minsk 3, che l’accordo sia sostenibile, che Putin non possa prendere altra terra in Ucraina, ha aggiunto. (ANSA)

Pentagono: Ucraina nella Nato non è esito realistico

(askanews) – Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha affermato che l’adesione dell’Ucraina alla Nato non è un esito “realistico” nell’ambito di un accordo di pace con la Russia

“Gli Stati Uniti non credono che l’adesione dell’Ucraina alla Nato sia un risultato realistico di una soluzione negoziata. Invece, qualsiasi garanzia di sicurezza deve essere sostenuta da truppe europee e non europee competenti. Se queste truppe fossero schierate come forze di pace in Ucraina in qualsiasi momento, dovrebbero essere schierate come parte di una missione non Nato e non dovrebbero essere coperte dall’articolo 5”.