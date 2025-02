Germania, auto sulla folla a Monaco: fermato afghano

BERLINO, 13 FEB – Un afghano di ventisei anni sarebbe il giovane arrestato dalla polizia a Monaco di Baviera, dove un’auto ha travolto la folla durante una manifestazione sindacale. Lo scrive la Bild e ne parla Ntv, ipotizzando la pista di un attentato. La notizia non è stata ancora confermata dalla polizia.

Oggi a Monaco di Baviera “si è trattato presumibilmente di un attentato”. Lo ha detto il presidente della Baviera e leader della Csu, Markus Soeder, in una dichiarazione a Monaco di Baviera. “Qualcosa deve cambiare in Germania. Non si può andare avanti di attentato in attentato”, ha aggiunto Soeder sul luogo dove un’auto ha investito la folla nel corso di una manifestazione sindacale.

Una donna sarebbe morta a Monaco di Baviera, dove un’auto ha travolto la folla. Lo riferisce la Sueddeutsche Zeitung. La notizia non è stata al momento confermata dai vigili del fuoco. Venti persone sono invece rimaste ferite, alcune in modo grave. Il sindaco afferma che tra i feriti ci sarebbero anche bambini. (ANSA)