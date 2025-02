La Spagna regolarizzerà 25mila migranti illegali vittime di inondazioni

La Spagna regolarizzerà 25.000 migranti illegali vittime delle inondazioni del 29 ottobre nella comunità valenciana

Il provvedimento fa parte di un pacchetto di misure volte a “garantire la certezza del diritto” agli stranieri residenti nei comuni colpiti dalle inondazioni, nonché ai loro potenziali datori di lavoro. Il governo spagnolo ha annunciato martedì 11 febbraio la regolarizzazione dei migranti irregolari colpiti dalle inondazioni che il 29 ottobre hanno causato 232 vittime nella regione di Valencia, alcuni dei quali si trovano in situazioni di “estrema vulnerabilità”.

[…]

Saranno inoltre estesi a cinque anni i permessi di soggiorno per i familiari degli stranieri deceduti a causa del maltempo. Alla scadenza di questi permessi di soggiorno, i beneficiari possono richiederne il rinnovo all’amministrazione tramite la via tradizionale.

Secondo il ministero, il pacchetto di misure adottato martedì prevede anche il rinnovo automatico dei permessi di soggiorno per gli stranieri provenienti dalle zone colpite che ne faranno richiesta. Il rifiuto sarà possibile solo per motivi di “ordine pubblico e sicurezza”, viene specificato. Secondo il ministero, queste misure andranno a beneficio di 25.000 persone in totale. www.fdesouche.com