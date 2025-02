“Purtroppo nella notte sono arrivati i dazi Usa”

La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha espresso “profondo rammarico per la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sulle esportazioni Ue di acciaio e alluminio”

Come affermato in una nota, “i dazi sono tasse: negative per le imprese, peggiori per i consumatori”. “Le tariffe ingiustificate nei confronti dell’Ue non resteranno senza risposta, ma daranno vita a contromisure decise e proporzionate”, ha specificato Von der Leyen, concludendo che l’Ue “agirà per salvaguardare i propri interessi economici. Proteggeremo i nostri lavoratori, le nostre imprese e i nostri consumatori“.