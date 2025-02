Zelensky, il presidente ucraino decaduto, che ha presieduto alla catastrofica distruzione del suo paese, qualche giorno fa ha serenamente dichiarato di non sapere dove siano finiti 100 miliardi di dollari. Ora ci sta dicendo che il popolo ucraino non vuole le elezioni.

Perché, a suo dire “In linea di principio, il voto potrebbe rendere felici i russi”.

The Ukrainian Dictator, who has presided of the catastrophic destruction of his country and just told us he didn’t know where $100 billion went,

Is now telling us the Ukrainain people don’t want elections.

Because, wait for it, “In principle it could make the Russians happy” pic.twitter.com/2hD8n8DIzh

— Chay Bowes (@BowesChay) February 9, 2025