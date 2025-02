Morto il ladro ferito da una guardia giurata

A Roma una guardia giurata, mentre rientrava a casa, ha sentito rumori provenire da un appartamento vicino e ha sorpreso dei ladri in azione. Ne è nata una colluttazione durante la quale il vigilante ha esploso una serie di colpi d’arma da fuoco, ferendo alla testa uno dei malviventi. Il ladro, un 24enne romeno, è stato portato in ospedale, dove è deceduto, mentre i complici si sono dileguati. Per la guardia giurata, dunque, scatterà l’accusa di omicidio.

La guardia giurata, in base a quanto ricostruito dai carabinieri che si occupano dell’indagine, avrebbe esploso dieci colpi e uno dei proiettili ha raggiunto alla testa il 24enne romeno. La pistola del vigilante è stata sequestrata e verranno effettuati accertamenti.

La banda si era arrampicata dal balcone ed era entrata nella casa al primo piano in cerca di soldi, gioielli e argenteria. Il 24enne romeno è stato trovato nel cortile del condominio e trasportato d’urgenza in ospedale in ambulanza dal 118. Quando è stato soccorso non era cosciente e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Operato nella notte, non ce l’ha fatta. tgcom24.mediaset.it