Lite tra minori stranieri e accoltellamento all’uscita di scuola

Si sarebbero affrontati all’uscita di scuola all’interno del sottopassaggio che da via Bazzanese conduce alla Meridiana.

Casalecchio – Durante una zuffa tra due gruppi di giovanissimi, poco dopo le 14 di oggi, un 17enne tunisino è stato colpito ad una spalla, probabilmente con delle forbici, da un 15enne originario della Guinea. I 17enne è stato ferito, fortunatamente in modo non grave. La rissa è avvenuta non lontano dall’Istituto Salvemini.

Entrambi i giovani sono ospitati da comunità per minori. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie di carabinieri e il sanitari del 118. I due ragazzi sono stati portati in ospedale per essere medicati e sono stati fermati dai militari dell’Arma. Si tratta solo dell’ultimo di una serie di episodi con protagonisti i minori nella zona. Per tale motivo sono stati rafforzati i controlli.

Il sindaco di Casalecchio Ruggeri: “Più attenzione e più controlli”

“Dalle prime info i ragazzi provengono da una comunità. Ho intenzione di andare in fondo alla questione e parlare con i responsabili della comunità affinché vigilino sui ragazzi che ospitano con maggiore attenzione”, dice il sindaco di Casalecchio, Matteo Ruggeri che spiega come episodi come questo e le aggressioni avvenute al Gran Reno o al Meraville “creino allarme nella popolazione”.

