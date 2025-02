Incendio doloso scalo aeroportuale Ciampino, fermato georgiano

Sarebbe stato un cittadino georgiano ad appiccare l’incendio negli uffici sotto la torre di controllo dello scalo aeroportuale di Ciampino

A quanto ricostruito l’uomo, arrivato da qualche giorno in Italia, non era conosciuto alle forze dell’ordine. E’ stato bloccato e sono in corso approfondimenti della polizia.

Il rogo è stato domato, ma i locali della torre di controllo sono stati evacuati a causa del fumo, per diradare il quale si lavora con estrattori. I voli in arrivo sono stati dirottati allo scalo di Fiumicino.

L’Enav, Ente nazionale per l’assistenza al volo, ha annunciato uno stop momentaneo del traffico aereo nell’aeroporto di Ciampino a causa di un incendio. Il rogo è divampato in un locale tecnico posto alla base della torre di Controllo dello scalo. Per il fumo è stato allontanato il personale della sala Operativa.

Decolli e atterraggi sono al momento sospesi nell’attesa che Il fumo si disperda. L’Enav, segnala che non si registra alcun danno alle apparecchiature utili all’operatività della torre di controllo. Le cause dell’incendio sono al momento al vaglio delle autorità competenti. rainews.it