Guerra fra politica e magistratura, Borghi: “così non si può andare avanti”

Il senatore Claudio Borghi (lega) scrive su X:

“Buongiorno cari elettori e mi rivolgo anche a quelli che hanno votato FdI e FI.

Spero che con l’ultimo no dei giudici ai migranti in Albania e con l’indagine contro il presidente Meloni e contro mezzo governo abbiate tutti ben chiaro che così non si può andare avanti.

Forse finché era solo Salvini ad essere sotto processo la cosa non vi era ancora apparsa evidente ma adesso direi che è impossibile da ignorare.

Le cose da fare sono (almeno) due e per tutte e due occorre saper resistere alla propaganda che verrà fatta a reti unificate, pertanto vi avviso qui perché comunichiate ai vostri rappresentanti il vostro consenso e il vostro appoggio.

1) STATUIRE LA PREVALENZA DEL DIRITTO ITALIANO SU QUELLO UE.

Lo so che molti di voi hanno votato forze dichiaratamente europeiste come FI ma essere europeisti non significa far saltare la Democrazia. Voi eleggete i vostri rappresentanti, loro fanno le leggi, il governo le applica, il giudice fa rispettare la legge. Se ogni giudice può decidere senza nessun controllo che una legge italiana non va bene perché in UE è diverso, ANCHE SE NON FOSSE VERO perché tanto nessuno ha il potere di dire il contrario, allora tutto il sistema va a catafascio.

2) BISOGNA RIPRISTINARE L’ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE COSÌ COME ERA.

Se nella separazione dei poteri si fanno saltare le barriere fra due di essi allora casca tutto. Lo sapevano bene i padri costituenti. Pertanto questa assurda guerra fra politica e magistratura si interrompe in un solo modo, ritornando a separare i due poteri come erano prima. Se un giudice non potrà più esercitare azione penale a suo piacimento contro un parlamentare, magicamente tutti torneranno a fare il proprio lavoro.

Ci sarà qualcuno che strillerà dicendo che torna l’impunità, i privilegi della casta e altre grillate. LASCIATE CHE STRILLINO. Lo sanno perfettamente anche loro che così non si va avanti e finiti gli strilli a scopo elettorale ci ringrazieranno.

Poi un giorno, quando il grillismo sarà uscito dai vostri corpi, vi racconterò anche di come sarebbe opportuno anche separare meglio il Governo dal Parlamento e per fare ciò occorrerebbe ripristinare, udite udite l’odiato vitalizio, perché un parlamentare se ha paura di tornare a casa e rimanere sul lastrico vota qualsiasi cosa, dal lockdown in giù, anche se non è d’accordo. Ma di questo parliamo fra qualche anno. Prima disintossicatevi.

Tanto vi dovevo. Fatevi sentire.”