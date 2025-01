Milano, doppia rapina a 34enne: arrestati due egiziani

“Ecco 50 euro, ma lasciatemi il cellulare”. Sarà suonata più o meno così la proposta di un uomo italiano di 34 anni ai due rapinatori che lo stavano aggredendo alla fermata del bus Atm

Via Antonio Stradivari, zona piazzale Loreto, ore 3 di mercoledì. Quasi increduli per la proposta dei 50 euro, i due – entrambi egiziani di 19 e 23 anni – hanno subito strappato la banconota dalle mani dell’uomo, senza però ovviamente restituirgli il telefono cellulare. La reazione del trentaquattrenne è stata però caparbia. Ha quindi cercato di resistere, fino a quando non sono arrivati gli agenti di polizia sulle volanti.

Stando a quanto riferito dagli agenti di via Fatebenefratelli, sul posto è arrivata la volante di Lambrate. I poliziotti hanno fermato i due subito dopo la colluttazione con la vittima, che ha rifiutato le cure sanitarie. Gli egiziani sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. All’audace trentaquattrenne sono stati restituiti i soldi e soprattutto il telefono cellulare che stava difendendo.

