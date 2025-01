Von der Leyen insiste: “transizione verso un’economia a zero emissioni”

“La transizione verso un’economia a zero emissioni nette è essenziale per la prosperità”, ha affermato la presidente dell’Ue Ursula von der Leyen, presentando la sua tabella di marcia competitiva per i prossimi cinque anni. Il piano, che include una minore regolamentazione aziendale, non significa che l’Ue stia abbandonando i suoi obiettivi climatici, sottolinea, spiegando che il blocco “rimane sulla rotta per il Green Deal”.

“La struttura industriale europea è diventata troppo statica, con troppo poche startup che emergono con nuove tecnologie dirompenti. Quindi dobbiamo riaccendere il motore dell’innovazione europea”, ha detto presentando la comunicazione per rilanciare la concorrenza dei paesi dell’Unione europea, partendo dalle analisi contenute nei rapporti stilati da Mario Draghi e Enrico Letta.

