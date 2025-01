Ragazzina partorisce in casa, neonato trovato morto sul balcone

Sesto San Giovanni (Milano) – Un neonato è stato trovato morto in un appartamento della periferia nord-est della città dell’hinterland di Milano

Secondo quanto si apprende, la mamma sarebbe una ragazza italiana di origini balcaniche di 16 anni. Avrebbe partorito in casa. A dare l’allarme è stata la vicina, che ha sentito le urla e ha chiamato i carabinieri. I militari sono arrivati sul posto attorno alle 9.30 e, su indicazione della giovane, hanno trovato il corpo di un maschietto avvolto in un asciugamano, dentro un secchio sul balcone. Immediatamente hanno provato a rianimarlo ma il bambino – ben formato – era ormai senza vita.

La ragazzina, invece, è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata al pronto soccorso. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Disposta l’autopsia sul bambino trovato morto

A quanto pare in casa c’erano solo la 16enne e sua madre. Il bambino potrebbe essere nato morto, ma è troppo presto per averne certezza. Così come resta da capire se si è trattato di un aborto spontaneo o di un parto ‘clandestino’. Per fare luce sull’accaduto, stando a quanto riportano gli investigatori, le due donne saranno sentite dal pm di Monza Michele Trianni. Nel frattempo la procura di Monza ha disposto l’autopsia sul cadavere del neonato.

I vicini di casa, sentiti da MilanoToday, parlano di una famiglia normale di persone per bene, di religione islamica. Sempre i vicini hanno raccontato che la 16enne è la figlia maggiore e ha un fratello di pochi anni più giovane. Nessuno dei condomini sapeva della gravidanza della ragazzina, per questo nella palazzina popolare tutti sono sorpresi: “Non si vedeva che fosse incinta”, ha raccontato una donna che ha visto l’arrivo dei carabinieri.

www.milanotoday.it – foto repertorio