Fiume ghiacciato a Chicago: intervento di una nave rompighiaccio

Un’ondata di gelo ha colpito Chicago, con temperature che venerdì 24 gennaio hanno toccato i -16°C, costringendo i Vigili del Fuoco a intervenire con una barca rompighiaccio per aprire un varco sul fiume Chicago, completamente ghiacciato. L’operazione si è resa necessaria per garantire la navigabilità del corso d’acqua e prevenire possibili problemi dovuti alla formazione di lastre di ghiaccio troppo spesse.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha confermato che le temperature registrate si sono attestate tra -16 e -13,8°C, creando condizioni estreme che hanno reso obbligatorio il supporto delle autorità. Le immagini della nave in azione mostrano la potenza della struttura mentre spezza il ghiaccio, creando un passaggio sicuro.

Non è la prima volta che Chicago affronta una situazione simile: in passato, il freddo intenso ha causato la chiusura di tratti del fiume, mettendo a rischio la mobilità di imbarcazioni e servizi essenziali. Gli esperti meteo prevedono che il freddo continuerà nei prossimi giorni, mantenendo alta l’allerta per ghiacciate e possibili disagi alla navigazione. TiscaliNews