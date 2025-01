Distrugge i finestrini di 10 auto, poi picchia i CC: arrestato algerino

Ha distrutto i finestrini di oltre 10 auto parcheggiate, poi ha opposto resistenza all’arresto prendendo i carabinieri a calci e pugni

È successo a Pioltello, nella Città metropolitana di Milano, domenica sera intorno alle otto e mezza. Il protagonista è un algerino di 32 anni, in chiaro stato di alterazione. Tutto è iniziato quando i passanti, nella zona della stazione di Pioltello in frazione Seggiano, hanno notato l’uomo mentre sfondava i vetri, armato di cacciavite, per depredare le vetture parcheggiate.

Calci e pugni ai carabinieri

In tutto si sono contate circa 10-12 automobili vandalizzate. I passanti hanno chiamato il 112 e, sul posto, sono arrivati i carabinieri del radiomobile.

I militari hanno raggiunto l’uomo per immobilizzarlo, ma lui si è dimenato e ha tirato calci e pugni per sfuggire all’arresto. Alla fine è stato placato e portato in ospedale a Melegnano per lo stato di alterazione in cui si trovava. Per lui ci sarà l’udienza direttissima: risponde di violenza e resistenza a pubblico ufficiale oltre che di danneggiamento aggravato.

