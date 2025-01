Lecce, 863mila euro in contanti nascosti in auto e in casa: denunciato albanese

LECCE – Contanti per 863mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza su una vettura in transito sulla statale 613 che collega Brindisi e Lecce e in una successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione di un cittadino albanese di 46 anni. Nell’auto, fermata ad un posto di controllo, sono state trovate banconote, confezionate in buste sottovuoto, per circa 230mila euro.

Considerata la probabile provenienza illecita della somma e valutate le pendenze giudiziarie del cittadino albanese, si è deciso di perquisire la sua abitazione dove, in un armadio, sono state trovate banconote per 630mila euro circa. L’uomo è stato denunciato per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, in concorso con persone da identificare.

www.lagazzettadelmezzogiorno.it