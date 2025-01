Zelensky: ‘nella cerchia di Trump voci filo-russe fanno disinformazione’

Zelensky ha detto che ci sono “voci inutili” nella cerchia ristretta di Trump che stanno diffondendo “disinformazione o posizioni filo-russe” al presidente Usa

“È molto importante per noi che queste voci inutili non ricevano una piattaforma. Occasionalmente, le persone che circondano il presidente Trump trasmettono informazioni fuorvianti o hanno opinioni filo-russe. È fondamentale che l’Europa alzi la voce in modo che possa essere ascoltata e abbiamo bisogno di più prospettive attorno a Trump per assicurarci che comprenda appieno i dettagli e i rischi”, ha affermato il leader al forum di Davos, senza chiarire a chi si riferisse con il termine “voci filo-russe”.

https://t.me/ukraine_watch/36045