UE, Kallas: “Russia minaccia esistenziale, servono 27 eserciti”

Dobbiamo “spendere di più per difenderci” e “di eserciti non ne serve uno ma 27”

La sintesi del discorso fatto da Kaja Kallas, Alta rappresentante per la politica estera dell’Ue, nel corso della conferenza annuale della European Defence Agency Bruxelles, è questa. “Trump ha ragione a dire che non spendiamo abbastanza” per la difesa, “è tempo di investire: abbiamo bisogno di investimenti dai Paesi membri e dal settore privato. Ma anche dal bilancio comune Ue”, con il quale “dobbiamo spendere più dell’1%. Dobbiamo inviare un messaggio che prendiamo sul serio il nostro impegno per la difesa europea”, ha detto Kallas.

“L’anno scorso, i Paesi Ue hanno speso collettivamente una media dell’1,9% del Pil per la difesa. La Russia spende il 9%. Spendiamo miliardi per le nostre scuole, l’assistenza sanitaria e il welfare. Ma se non investiamo di più nella difesa, saremo tutti a rischio“, ha evidenziato. Più investimenti in armi e in dispositivi di difesa dunque, ma anche un esercito per ognuno degli Stati membri in grado di lavorare insieme, “preferibilmente con alleati e partner, ma se necessario anche da soli”, qualora l’Ue non riesca ad averne uno suo.

“Russia minaccia esistenziale”

Per Kallas insomma la minaccia russa che definisce “esistenziale” va combattuta con atti concreti e infatti “non deve esserci alcun dubbio, in nessuno di noi, sul fatto che dobbiamo spendere di più per prevenire la guerra, ma dobbiamo anche spendere di più per prepararci per la guerra“. La ex premier estone dice che “abbiamo bisogno di un’industria della difesa che produca quello di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo prepararci al peggio, ma dobbiamo vederla anche come una opportunità per sviluppare una base tecnologica più robusta in Europa”, avverte.

“Ucraina fronte della difesa europea”

L’Ucraina, ha poi spiegato Kallas, “è il fronte della difesa dell’Europa. Serve un sostegno maggiore e più rapido per Kiev, perché il solo linguaggio che la Russia comprende è quello della forza”. E Mosca “resterà una minaccia esistenziale finché continueremo a sottoinvestire nella nostra difesa”. TiscaliNews