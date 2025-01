GB, 12enne ucciso da un ragazzo appena rilasciato dopo aver aggredito un’80enne

Birmingham, Inghilterra: un ragazzo di 12 anni è stato accoltellato a morte da un adolescente che era stato arrestato e rilasciato solo due giorni prima dopo aver aggredito una donna di 80 anni.

Leo Ross è stato accoltellato allo stomaco e trovato morto vicino a Scribers Lane a Hall Green intorno alle 15:40 GMT di martedì ed è poi morto in ospedale, ha riferito la polizia delle West Midlands.

Il ragazzino ucciso era “adorato” dai suoi amici ed era “divertente e gentile”, ha detto il suo preside. Era uno studente della Christ Church C of E Secondary Academy ed era un “giovane vivace e felice” con “ottimi amici”, ha aggiunto la preside Diane Henson.

Il giovane assassino, di 14 anni, era stato già arrestato in precedenza con l’accusa di omicidio. La polizia ha affermato che l’adolescente è stato arrestato anche in relazione a un’aggressione non correlata ai fatti, perpetrata il 19 gennaio su una donna ottantenne. www.fdesouche.com