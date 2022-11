Cop27, Al Gore: previsto un miliardo di migranti climatici

Sharm el-Sheikh (Egitto), 7 nov. (askanews) – L’ex vice-presidente americano Al Gore è intervenuto alla Cop27 a Sharm el Sheikh, in Egitto, mettendo in guardia dalle probabili ricadute dei cambiamenti climatici sulla xenofobia a causa del grande aumento di profughi in futuro. Secondo le previsioni, nel 21esimo secolo potrebbero esserci “fino a un miliardo di migranti per il clima”.

“Gli esperti prevedono almeno un miliardo di migranti per il clima che attraverseranno i confini internazionali nel corso di questo secolo. Pensate ai milioni che stanno attraversando i confini ora e alla xenofobia e al populismo autoritario provocato da un grande aumento di rifugiati. E poi immaginate, se volete, cosa potrebbero fare un miliardo di rifugiati per il clima. Metterebbe fine alle possibilità di auto-governo”.

