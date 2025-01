Schlein: ‘Meloni sola a Washington preoccupa’

A commentare la presenza di Giorgia Meloni all’Inauguration Day di Donald Trump sono arrivate anche le parole di Elly Schlein: “Spero che si sia chiesta perché c’era solo lei e l’Unione Europea non sia stata invitata né coinvolta e che tipo di messaggio vogliamo lanciare”, ha detto parlando con i cronisti alla Camera la segretaria del Partito Democratico.

“Ora la domanda è se Giorgia Meloni sarà in grado di far rispettare gli interessi europei e italiani. È andata in solitudine, nonostante l’Ue non sia stata coinvolta e questo preccupa, perchè Trump sta cercando alleati per disgregare l’Europa”, ha continuato Schlein, “invece per noi l’Europa deve essere all’altezza della sfida a partire da una politica industriale europea con investimenti comuni. Il Next Generation Ue deve rafforzarsi sull’autonomia strategica come sulla tecnologia e la difesa comune. Questa è la portata della sfida e guai all’idea che ci si salvi da soli”.

Schlein sul discorso di Trump

“Abbiamo sentito quello che e è stato detto all’insediamento, quello di Trump è un messaggio molto aggressivo e preoccupante. È come se già esprimesse un delirio di onnipotenza”. Adnkronos