Bastonate in testa alla moglie incinta: arrestato cingalese

Una storia di violenze. Una donna incinta di cinque mesi – e con due figli piccoli a casa – colpita con un bastone alla testa dal marito

La sua colpa, a detta del compagno violento, è stata quello di avergli preparato la cena. Una vicenda tremenda, consumata nella zona est di Roma. La vittima, che poi si è recata al pronto soccorso, ha detto di essere “caduta dalle scale”. Ma quelle parole nascondevano altro. Tanto che la donna è crollata, la raccontando una storia di botte e minacce. L’uomo, un 37enne cingalese, è stato arrestato dalla polizia.

Donna incinta picchiata dal compagno

Il vaso di pandora è stato scoperto quando i medici del policlinico Casilino hanno avvertito le forze dell’ordine, segnalando che stavano curando una donna “caduta dalle scale”. La donna, non avendo più la forza di tenersi quel terribile segreto dentro, ha svuotato il sacco. E, alla vista dell’agente, ha spiegato cose fosse avvenuto. In sostanza, il marito doveva trovarsi al lavoro fino a ritardi. Invece, è rincasato prima. Una volta nell’appartamento, si è scagliato contro la donna, perché non gli aveva preparato la cena. Così, prima l’ha insultata e poi l’avrebbe colpita alla testa con un bastone. In tutto ciò, le ha intimato di stare zitta perché – a suo dire – la colpa era sempre la sua.

La donna in ospedale

La donna, in stato di gravidanza, solo a tarda notte ha trovato la forza di andare in ospedale, seppur con l’ordine datole dal marito di dire ai medici che era caduta dalle scale. L’uomo, per assicurarsi l’impunità, mentre la moglie era all’interno del nosocomio, le ha inviato un messaggio su WhatsApp, ribadendole cosa dovesse dire sull’accaduto, in caso di domande. La vittima, peraltro, ha spiegato che le violenze andavano avanti già da qualche anno. Però non aveva mai sporto denuncia, per paura di ritorsioni anche sui figli che, in più di un’occasione, avrebbero assistito alle violenze.

Arrestato 37enne

Gli investigatori, dopo aver ascoltato la donna, si sono recati a casa della coppia, mettendo in sicurezza i bambini, con tutte le cautele del caso. La casa presentava i segni delle violenze e in terra è stato trovato, e sequestrato, il bastone. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

