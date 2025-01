Che cosa sono gli ordini esecutivi di Trump?

di Daniele Trabucco – Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha annunciato, giá nelle ore successive al giuramento, l’adozione di alcuni importanti “ordini esecutivi” (c.d. “executive orders”) attaverso i quali vengono indirizzate le politiche esecutive delle agenzie del governo degli USA.

Pur non essendo espressamente previsti nella Costituzione del 1787, fin dai tempi di George Washington sono stati rivendicati da tutti i Presidenti, trovando la loro legittimazione, sia pure implicita, nell’art. 2 del Testo fondamentale che conferisce al Presidente la titolaritá del potere esecutivo.

Non si tratta di atti aventi natura legislativa, perché questi sono di competenza del Congresso, ma di provvedimenti amministrativi che, inserendosi nell’attivitá di interpretazione ed esecuzione tanto della Costituzione, quanto soprattutto delle leggi federali, consentono al Presidente un margine di intervento molto ampio, avvicinabile, per certi versi, alla funzione legislativa.

All’obiezione che potrebbe essere mossa da parte dei soliti ben pensati progressisti, subito pronti a scorgere il pericolo di una svolta autoritaria quando a governare é un soggetto non appartenente al loro orientamento politico, si deve replicare che l’ordinamento costituzionale americano prevede un sistema di “pesi e contrappesi” (c.d. checks and balances). Infatti, non solo il Congresso degli Stati Uniti puó, con legge federale successiva nel tempo, modificare o abrogare l’ordine esecutivo (in base al criterio cronologico), benché il Presidente disponga del potere di veto comunque superabile da una maggioranza qualificata dei due terzi del Parlamento, ma resta sempre azionabile il controllo giurisdizionale che puó rilevare anche eventuali vizi di costituzionalitá (negli USA vige il sindacato diffuso spettante ad ogni giudice), nonché la sospensione temporanea del provvedimento in attesa, ad esempio, del vaglio di legittimitá costituzionale.

Prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista