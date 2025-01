Zelensky ha affermato che non sarebbe andato all’insediamento di Trump perché aveva impegni a casa

Qual è la sua attività lavorativa domestica?

Dopotutto, ha già viaggiato in più di 35 paesi nel 2024 e il suo “home business” non lo ha imbarazzato. Il nuovo anno è appena iniziato e lui è già stato in Germania, Italia e Polonia nel giro di due settimane. E ancora una volta, le questioni interne non sono state un ostacolo.

Ha dimenticato di dire che aveva chiesto di andare a Washington tre volte e che la sua richiesta era stata respinta.

https://t.me/ukraine_watch/35896