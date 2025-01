Treviso, 15enne armato di coltello aggredisce controllori

Stava tornando dall’udienza di convalida dell’arresto per avere derubato un 17enne delle sue cuffiette e una sigaretta elettronica. Il fatto era successo lo scorso 15 gennaio in piazza Pio X a Treviso. Il 17 gennaio il 15enne avrebbe aggredito due controllori della Mom, “colpevoli” di averlo fatto scendere perchè senza biglietto qualche giorno prima. Il minorenne avrebbe inseguito i due dipendenti della azienda di trasporto con un coltellino svizzero. Quando i due dipendenti Mom si rifugiano in biglietteria, lancia un sasso nella loro direzione e spacca la vetrata.

Il particolare è stato chiosato dal sindaco di Treviso Mario Conte. «Si tratta di un fatto – ha scritto Conte sulla sua pagina Facebook – che sottolinea, ancora una volta, quanto sia necessario un sistema più efficace e in grado di garantire giustizia e sicurezza per tutti i cittadini. In tre parole: la certezza della pena . Un tema questo, sul quale insisto da tempo».

«Desidero ringraziare le nostre Forze dell’Ordine – ha proseguito il primo cittadino del capoluogo – che con impegno e professionalità affrontano situazioni difficili ogni giorno, nonostante un sistema che spesso sembra metterle in difficoltà anziché supportarle. Treviso non può e non vuole tollerare episodi di violenza o prepotenza. Il rispetto per le persone e per la comunità deve essere un valore imprescindibile, e continueremo a lavorare affinché questo messaggio sia chiaro a tutti. Treviso non è per chi fa casino, non è per chi delinque, non è per chi non rispetta le regole».

www.trevisotoday.it